Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Генич назвал команды, с которыми сборная России могла бы сыграть в октябре

    Генич назвал команды, с которыми сборная России могла бы сыграть в октябре

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич предложил варианты соперников для сборной России, которая ни с кем не играла в октябре.

    «Удивлeн, что Мексика, например, играла с «Валенсией». Стоило обсудить возможность игры с ними, но, возможно, не хватало времени.

    В сложившихся условиях соперником мог выступить кто-то из «ближнего круга»: молодeжная сборная, клуб РПЛ. ЦСКА, например, сыграл контрольный матч с «Пари НН», «Зенит» – с сербской «Войводиной».

    Понимаю издержки клубных тренеров в связи с матчами со сборной, но «Зенит» всю паузу на игры сборных расписал, состав остался вполне боеспособный – они могли бы выступить отличным соперником для сборной. Были бы хорошая афиша и явка на этот матч», – написал Генич в своeм дзен-канале.

    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
    • В октябре сборная потренировалась 4 дня, после чего футболисты вернулись в свои клубы.

    Новости по теме
    Генич позвал Мбаппе в «российскую глушь» 7
    Генич будет болеть за 12-ю команду РПЛ 1
    Реакция Генича на назначение Гончаренко в «Пари НН» 5
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1729096243
    ..."Нам померяться бы с чёртом, чёрт нас побери!"(с)./адаптация/...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 