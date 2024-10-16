Генич назвал команды, с которыми сборная России могла бы сыграть в октябре

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич предложил варианты соперников для сборной России, которая ни с кем не играла в октябре.

«Удивлeн, что Мексика, например, играла с «Валенсией». Стоило обсудить возможность игры с ними, но, возможно, не хватало времени.

В сложившихся условиях соперником мог выступить кто-то из «ближнего круга»: молодeжная сборная, клуб РПЛ. ЦСКА, например, сыграл контрольный матч с «Пари НН», «Зенит» – с сербской «Войводиной».

Понимаю издержки клубных тренеров в связи с матчами со сборной, но «Зенит» всю паузу на игры сборных расписал, состав остался вполне боеспособный – они могли бы выступить отличным соперником для сборной. Были бы хорошая афиша и явка на этот матч», – написал Генич в своeм дзен-канале.