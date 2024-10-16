Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Спортивный директор «Спартака» отклонил два предложения от «Бенфики»

    Спортивный директор «Спартака» отклонил два предложения от «Бенфики»

    «Бенфика» пыталась вернуть Томаша Амарала из «Спартака».

    • Португалец пришел в клуб РПЛ в январе.
    • Он занимает пост спортивного директора.
    • До этого Амарал на протяжении 4,5 лет работал старшим скаутом в «Бенфике».

    «Что касается адаптации в России, то у Томаша русская жена (они вместе давно, ещe до работы в «Спартаке»). И это, конечно, помогает португальцу.

    Амарал учит русский язык, но пока успехи совсем незначительные.

    За время работы Томаша в «Спартаке» его уже дважды звала назад «Бенфика», однако оба раза португалец отказывался даже рассматривать такой вариант», – сообщил источник.

    Новости по теме
    РПЛ опубликовала календарь до конца 2024 года 2
    «Спартак» рассматривал трех тренеров до назначения Станковича 7
    Спортивный директор «Спартака» побаивается Станковича 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:49
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1729095494
    Ночная кукушка всегда перекукует.Если куда-то мужик поехал,будучи семейным,это выбор жены,что бы там он не лепетал про свою независимость и "свободу выбора".
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1729097943
    Свинарня засыпала его мазутным баблом, что его парализовало на ум. Гыгыгы
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 