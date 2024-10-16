Спортивный директор «Спартака» отклонил два предложения от «Бенфики»

«Бенфика» пыталась вернуть Томаша Амарала из «Спартака».

Португалец пришел в клуб РПЛ в январе.

Он занимает пост спортивного директора.

До этого Амарал на протяжении 4,5 лет работал старшим скаутом в «Бенфике».

«Что касается адаптации в России, то у Томаша русская жена (они вместе давно, ещe до работы в «Спартаке»). И это, конечно, помогает португальцу.

Амарал учит русский язык, но пока успехи совсем незначительные.

За время работы Томаша в «Спартаке» его уже дважды звала назад «Бенфика», однако оба раза португалец отказывался даже рассматривать такой вариант», – сообщил источник.