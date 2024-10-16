Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Дасаев осудил Медиалигу: «Она убивает футбол»

    Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев выступил против интеграции профессионального и медийного футбола.

    – Вы были бы за проведение матча сборной России с командой Медиалиги?

    – Медиалига – это не футбол, это шоу. Может быть, это хорошо для ребят, которые закончили и не нашли себя в профессиональном футболе. Те же тренеры идут туда. Но это просто шоу ни для кого.

    Мой совет – не нужно идти в Медиалигу, когда ты занимаешься футболом. Надо продолжать заниматься футболом. Я считаю, что Медиалига убивает футбол.

    • В октябре не удалось найти соперников для сборной России.
    • Национальная команда провела 4-дневный сбор в Новогорске.
    • Россию отстранили от международных турниров более 2,5 лет назад.

    Новости по теме
    Дасаев оценил результаты «Спартака» на старте сезона 3
    Мостовой – о матче звезд «Спартака»: «Я человек 20 не знал, зато Дасаев и Мостовой не вышли на поле – это же смешно!» 10
    Дасаев назвал виновного во втором пропущенном голе «Спартака» в Оренбурге 11
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:29
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Artemka444
    1729090644
    Если бы не бан, то медиа лиги и не было бы!!!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 