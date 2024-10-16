Дасаев осудил Медиалигу: «Она убивает футбол»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев выступил против интеграции профессионального и медийного футбола.
– Вы были бы за проведение матча сборной России с командой Медиалиги?
– Медиалига – это не футбол, это шоу. Может быть, это хорошо для ребят, которые закончили и не нашли себя в профессиональном футболе. Те же тренеры идут туда. Но это просто шоу ни для кого.
Мой совет – не нужно идти в Медиалигу, когда ты занимаешься футболом. Надо продолжать заниматься футболом. Я считаю, что Медиалига убивает футбол.
- В октябре не удалось найти соперников для сборной России.
- Национальная команда провела 4-дневный сбор в Новогорске.
- Россию отстранили от международных турниров более 2,5 лет назад.