Дасаев осудил Медиалигу: «Она убивает футбол»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев выступил против интеграции профессионального и медийного футбола.

– Вы были бы за проведение матча сборной России с командой Медиалиги?

– Медиалига – это не футбол, это шоу. Может быть, это хорошо для ребят, которые закончили и не нашли себя в профессиональном футболе. Те же тренеры идут туда. Но это просто шоу ни для кого.

Мой совет – не нужно идти в Медиалигу, когда ты занимаешься футболом. Надо продолжать заниматься футболом. Я считаю, что Медиалига убивает футбол.