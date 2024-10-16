Спортивный директор «Спартака» побаивается Станковича

Стало известно, кто доминирует в связке спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала и главного тренера Деяна Станковича.

По информации «Чемпионата», португальский функционер побаивается сербского специалиста.

«У «Спартака» был заложен ограниченный бюджет на покупку центрального защитника. И после того, как другие опции сорвались, а Дуарте травмировался, Станкович предложил Амаралу вариант с Абеной. Тот согласился.

Вообще, сейчас в клубе чувствуется, что Амарал слегка побаивается Станковича и чувствует его авторитет. Первым признаком этого стал как раз трансфер Абены», – сообщил источник.

Амарал начал работу в «Спартаке» с января, Станкович пришел в клуб летом.

Москвичи идут на 6-м месте в РПЛ.

В их активе 19 очков в 11 турах.

Отставание от лидера – 8 баллов.

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