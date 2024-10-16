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    • Стало известно, почему «Спартак» отказался от покупки Глебова

    Стало известно, почему «Спартак» отказался от покупки Глебова

    «Спартак» не стал подписывать полузащитника Данила Глебова в летнее трансферное окно, потому что руководство клуба сочло завышенной цену на футболиста.

    «От «Спартака» переговоры вел Павел Андреев. Амарал почти не занимается возможными трансферами россиян. За Томашем по россиянам – последнее слово, как и все спортивные решения, но переговоры – за Андреевым и Малышевым.

    Они вели общение по Глебову с «Ростовом». Глебов должен был стать частью сделки по переходу Соболева в «Зенит» – это был план Павла Андреева. Но в итоге она сорвалась из-за финансовых запросов «Ростова» – руководители клуба просили за полузащитника 10+1 млн евро», – сообщил источник «Чемпионата».

    • 24-летний Глебов в этом сезоне провел 15 матчей за «Ростов», забил 1 гол.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:23
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    Комментарии (3)
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    NewLife
    1729074480
    Потому что агентики не нашли лохов)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1729076398
    Срамтак больше специализируется на неликвиде. Гыгыгы
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    Интерес
    1729078448
    Все врут и воруют.
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