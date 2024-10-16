Стало известно, почему «Спартак» отказался от покупки Глебова

«Спартак» не стал подписывать полузащитника Данила Глебова в летнее трансферное окно, потому что руководство клуба сочло завышенной цену на футболиста.

«От «Спартака» переговоры вел Павел Андреев. Амарал почти не занимается возможными трансферами россиян. За Томашем по россиянам – последнее слово, как и все спортивные решения, но переговоры – за Андреевым и Малышевым.

Они вели общение по Глебову с «Ростовом». Глебов должен был стать частью сделки по переходу Соболева в «Зенит» – это был план Павла Андреева. Но в итоге она сорвалась из-за финансовых запросов «Ростова» – руководители клуба просили за полузащитника 10+1 млн евро», – сообщил источник «Чемпионата».