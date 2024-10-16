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    • «В постели как лев»: португальский игрок, которого Роналду считал талантливее себя, начал карьеру в порно

    «В постели как лев»: португальский игрок, которого Роналду считал талантливее себя, начал карьеру в порно

    36-летний воспитанник «Спортинга» Фабиу Паим начал карьеру в порноиндустрии. Уже появились первые ролики с его участием.

    Партнерши, поучаствовавшие в сценах с Паимом, отметили его высокое мастерство: «В постели как лев».

    «Мы думали, что он будет нервничать, но Фабиу оказался настоящим львом. Он хорош как в футболе, так и в порно. Он будет успешен в этом бизнесе», – сказала партнерша Паима Диана Мелансия (на фото ниже).

    • Паим в начале 2000-х занимался в академии «Спортинга» с Криштиану Роналду.
    • Роналду тогда говорил, что Паим талантливее его. Сам Фабиу тоже заявлял о превосходстве над Криштиану в плане футбольных задатков.
    • В 2008 году Фабиу принадлежал «Челси».

    Фото: соцсети Фабиу Паима

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 11:21
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    Комментарии (3)
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    NewLife
    1729067478
    зюбе не показывайте)
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    Fju-2
    1729071068
    Молодец! Показывает, что даже бывший футболист может найти достойную профессию!
    Ответить
    Спартач80
    1729072776
    Это что то вроде нашей Медиалиги.
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