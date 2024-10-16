«В постели как лев»: португальский игрок, которого Роналду считал талантливее себя, начал карьеру в порно

36-летний воспитанник «Спортинга» Фабиу Паим начал карьеру в порноиндустрии. Уже появились первые ролики с его участием.
Партнерши, поучаствовавшие в сценах с Паимом, отметили его высокое мастерство: «В постели как лев».
«Мы думали, что он будет нервничать, но Фабиу оказался настоящим львом. Он хорош как в футболе, так и в порно. Он будет успешен в этом бизнесе», – сказала партнерша Паима Диана Мелансия (на фото ниже).
- Паим в начале 2000-х занимался в академии «Спортинга» с Криштиану Роналду.
- Роналду тогда говорил, что Паим талантливее его. Сам Фабиу тоже заявлял о превосходстве над Криштиану в плане футбольных задатков.
- В 2008 году Фабиу принадлежал «Челси».
Фото: соцсети Фабиу Паима