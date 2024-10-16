Комментатор Садоков ответил на критику Дзюбы

Комментатор Первого канала Александр Садоков прокомментировал недовольство Артема Дзюбы.

Форвард «Акрона» раскритиковал работу журналиста во время боксерского поединка между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

По словам Дзюбы, Садоков действовал непрофессионально и откровенно болел за Бетербиева.

– Как отреагировали на критику вашей работы во время боя Бетербиева и Бивола от Артема Дзюбы?

– Мне сразу начали присылать видео со словами Дзюбы. Как можно на это реагировать, если человек после того, как посмотрел 12 раундов боя, не в состоянии правильно произнести фамилию боксера, за которого он болел?!

Насколько понимаю, Дзюба по ходу своей карьеры сам многократно сталкивался с критикой так называемых «диванных экспертов». И здесь, судя по траектории, с которой велась съемка, Артем вещал с дивана и сам превратился в диванного эксперта.

– То есть не считаете критику обоснованной?

– Как можно говорить о том, что я кого-то поддерживал? Я общаюсь и с одним, и со вторым боксером. Никаких симпатий не было. Я стараюсь отражать происходящее в ринге.

Интересный момент: якобы болели за Бетербиева, он в итоге и победил. В общем, не очень хорошо Дзюба выглядел в этой ситуации. Это был непрофессиональный комментарий от человека, который в боксе понимает, очевидно, не слишком много.

Пусть это останется на совести Дзюбы. Лично для меня удивительно слышать это от человека, который всю свою карьеру сталкивается с хейтом от людей, которые по мячу не могут попасть.

И здесь Артем выдает на достаточно большую аудиторию такие высказывания, которые явно не подкреплены знаниями – чистая вкусовщина. Ну, болел ты за одного боксера и не услышал, как комментаторы за него болели – что же теперь делать?

Каждый слышит то, что хочет слышать. Мне после боя писали, что я и за Бивола болел, кто-то – что за Бетербиева. Если обращать на все это внимание, можно с ума сойти.