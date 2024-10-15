Гонду рассказал, в какой клуб мечтает перейти из «Зенита»

Летний новичок «Зенита» Лусиано Гонду назвал клуб, в котором хочет оказаться в будущем.

– Для тебя «Зенит» – это трамплин в более сильные европейские лиги? У тебя есть мечта попасть в состав гранда или не рвешься туда?

– «Зенит» – сильная команда, да еще и базируется в таком красивом городе. Пока я наслаждаюсь игрой и хотелось бы задержаться тут подольше, войти в историю клуба.

Но у меня есть и мечта детства: всегда следил за Месси, поэтому в будущем хочу выступать за «Барселону».