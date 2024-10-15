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    Гонду рассказал, в какой клуб мечтает перейти из «Зенита»

    Летний новичок «Зенита» Лусиано Гонду назвал клуб, в котором хочет оказаться в будущем.

    – Для тебя «Зенит» – это трамплин в более сильные европейские лиги? У тебя есть мечта попасть в состав гранда или не рвешься туда?

    «Зенит» – сильная команда, да еще и базируется в таком красивом городе. Пока я наслаждаюсь игрой и хотелось бы задержаться тут подольше, войти в историю клуба.

    Но у меня есть и мечта детства: всегда следил за Месси, поэтому в будущем хочу выступать за «Барселону».

    • В августе «Зенит» купил аргентинца за 12 млн евро.
    • Гонду забил 4 гола в 6 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.10.2024 23:54
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