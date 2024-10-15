Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Генич позвал Мбаппе в «российскую глушь»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич обратился к Килиану Мбаппе.

    • Нападающий поехал в Стокгольм вместо матчей сборной Франции в Лиге наций.
    • Там он посещал ресторан и ночной клуб.
    • Мбаппе и его окружение ночевали в отеле Bank в центре Стокгольма.
    • Позднее женщина, проживавшая в этой гостинице, обвинила игрока «Реала» в изнасиловании.

    «Килиан, приезжай в Россию! Санкт-Петербург, Москва, Воронеж. Представляете, какие есть заведения, куда бы Килиан пришeл [и его бы не узнали и не засняли].

    Например, если бы Мбаппе попал в российскую глушь и там бы пошeл в какое-то заведение. Вот там я сильно сомневаюсь, что его бы узнали», – заявил Генич.

    Новости по теме
    Генич будет болеть за 12-ю команду РПЛ 1
    Реакция Генича на назначение Гончаренко в «Пари НН» 5
    Генич высказался о возможном увольнении Осинькина 2
    Источник: телеграм-канал Константина Генича

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2024 23:31
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 