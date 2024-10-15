Генич позвал Мбаппе в «российскую глушь»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич обратился к Килиану Мбаппе.

Нападающий поехал в Стокгольм вместо матчей сборной Франции в Лиге наций.

Там он посещал ресторан и ночной клуб.

Мбаппе и его окружение ночевали в отеле Bank в центре Стокгольма.

Позднее женщина, проживавшая в этой гостинице, обвинила игрока «Реала» в изнасиловании.

«Килиан, приезжай в Россию! Санкт-Петербург, Москва, Воронеж. Представляете, какие есть заведения, куда бы Килиан пришeл [и его бы не узнали и не засняли].

Например, если бы Мбаппе попал в российскую глушь и там бы пошeл в какое-то заведение. Вот там я сильно сомневаюсь, что его бы узнали», – заявил Генич.