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    • Баринов прокомментировал уход Глушенкова и Миранчука из «Локомотива»

    Баринов прокомментировал уход Глушенкова и Миранчука из «Локомотива»

    Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о потере лидеров команды во время летнего трансферного окна.

    «Глушенков и Миранчук? Я был против их ухода. Беру ли я свои слова обратно? Я так не скажу.

    Мы потеряли хороших футболистов. Но посмотрите, как на их позициях раскрылся Батраков. Если бы Жемалетдинов, Глушенков и Миранчук остались, то Алексея вообще не было. Может быть, только подтягивать начали бы.

    Это не вина ушедших футболистов. Но «Локомотив» выбрал такое развитие, когда есть определенный потолок, который клуб не переходит», – заявил Баринов.

    • Глушенкова продали «Зениту» за 6,3 млн евро.
    • Миранчук и Жемалетдинов покинули клуб в качестве свободных агентов. Антон ушел в швейцарский «Сьон», Рифат – в ЦСКА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.10.2024 23:23
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