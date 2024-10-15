В коллекции Латышонка есть футболка только одного вратаря

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок ответил на вопросы о других российских голкиперах.

– Игра кого из вратарей вас вдохновляет?

– Естественно, перед глазами пример Игоря Акинфеева. Уже сколько лет человек играет на высочайшем уровне, и меня это мотивирует.

В детстве нравились тот же Акинфеев, Малафеев в «Зените».

– Обменивались футболками с Акинфеевым после матча?

– Нет, как-то не получалось. Звучит финальный свисток, идут рукопожатия, и уже не пересекаемся. Но да, хотелось бы его футболку в коллекцию.

– У вас большая коллекция?

– Нет, минимальная. Вот с «Факелом» играли, и Саша Беленов свою футболку подарил. В принципе, и всe.

Но у меня нет цели коллекционировать, просто хотелось бы иметь футболку такого игрока, как Акинфеев. То же самое могу сказать про Малафеева.

Вячеслав пару раз приходил к нам на тренировки, и я даже не могу поверить в это.