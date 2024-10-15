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    В коллекции Латышонка есть футболка только одного вратаря

    Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок ответил на вопросы о других российских голкиперах.

    – Игра кого из вратарей вас вдохновляет?

    – Естественно, перед глазами пример Игоря Акинфеева. Уже сколько лет человек играет на высочайшем уровне, и меня это мотивирует.

    В детстве нравились тот же Акинфеев, Малафеев в «Зените».

    – Обменивались футболками с Акинфеевым после матча?

    – Нет, как-то не получалось. Звучит финальный свисток, идут рукопожатия, и уже не пересекаемся. Но да, хотелось бы его футболку в коллекцию.

    – У вас большая коллекция?

    – Нет, минимальная. Вот с «Факелом» играли, и Саша Беленов свою футболку подарил. В принципе, и всe.

    Но у меня нет цели коллекционировать, просто хотелось бы иметь футболку такого игрока, как Акинфеев. То же самое могу сказать про Малафеева.

    Вячеслав пару раз приходил к нам на тренировки, и я даже не могу поверить в это.

    • Летом «Зенит» купил Латышонка у «Балтики» за 30 миллионов рублей.
    • Он пропустил 6 голов в 12 матчах этого сезона.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1729014951
    ...футболка Акинфеева! И... Чьи-то трусы с лифчиком...
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