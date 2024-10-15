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    • Латышонок объяснил, почему отказал «Спартаку» ради «Зенита»

    Латышонок объяснил, почему отказал «Спартаку» ради «Зенита»

    Вратарь Евгений Латышонок рассказал, как летом выбирал между «Зенитом» и «Спартаком».

    – Летом говорилось об интересе к вам двух клубов – непосредственно «Зенита» и «Спартака». Действительно ли красно-белые тоже выходили на вас с предложением?

    – Насколько я знаю от агента, был реальный интерес, и я мог перейти в «Спартак».

    – Что стало решающим фактором в этом выборе?

    – Хотел перейти именно в «Зенит», потому что это чемпион страны, клуб, за которым я в детстве следил по телевизору, еврокубки, Вячеслав Малафеев. Это просто мечта – перейти в «Зенит».

    «Спартак» – безусловно, тоже большой клуб России, но у меня душа лежала именно к «Зениту».

    • Летом «Зенит» купил голкипера у «Балтики» за 30 миллионов рублей.
    • Латышонок пропустил 6 голов в 12 матчах.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 15:41
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    Комментарии (9)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1728996654
    Колебаний в выборе не было.Либо лузерство и позор, либо чемпионы и слава. Он выбрал второе. Гыгыгы
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    Интерес
    1728996806
    Куда "душа лежала",туда и побежала...
    Ответить
    oyabun
    1728998042
    Больше чем Зенит (Газпром) никто в РПЛ денег не даст. Вот и вся мотивация. Не надо нам тут про душу..
    Ответить
    mutabor0992
    1728998104
    Ну и зачем так много слов?ДэНЬГИ!Где больше предложили,туда душа и побежала.
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    ...уефан
    1728998153
    ..."Насколько, я знаю от агента." - дальше не стоит и читать...
    Ответить
    alp
    1728998467
    идиотский вопрос. конечно, он выбрал сильнейшего. нафига ему идти в середняк?
    Ответить
    Spartak_forv@
    1728999095
    Неужели нельзя просто сказать,люблю бабло
    Ответить
    fakeid
    1728999276
    подгорело у хряков)
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