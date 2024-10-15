Латышонок объяснил, почему отказал «Спартаку» ради «Зенита»

Вратарь Евгений Латышонок рассказал, как летом выбирал между «Зенитом» и «Спартаком».
– Летом говорилось об интересе к вам двух клубов – непосредственно «Зенита» и «Спартака». Действительно ли красно-белые тоже выходили на вас с предложением?
– Насколько я знаю от агента, был реальный интерес, и я мог перейти в «Спартак».
– Что стало решающим фактором в этом выборе?
– Хотел перейти именно в «Зенит», потому что это чемпион страны, клуб, за которым я в детстве следил по телевизору, еврокубки, Вячеслав Малафеев. Это просто мечта – перейти в «Зенит».
«Спартак» – безусловно, тоже большой клуб России, но у меня душа лежала именно к «Зениту».
- Летом «Зенит» купил голкипера у «Балтики» за 30 миллионов рублей.
- Латышонок пропустил 6 голов в 12 матчах.