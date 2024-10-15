Латышонок удивил ответом на вопрос о тратах в месяц

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок рассказал, сколько денег тратит ежемесячно.

– Сколько хватает денег для комфортной жизни?

– В Питере дорогое жильe. Честно говоря, я чуть с ума не сошeл от таких цен. В Калининграде я снимал квартиру за 28 тысяч рублей, и мне казалось, что это очень дорого.

Приехали в Питер, начали искать квартиру – и это просто катастрофа. Хотел заехать в квартиру рядом с базой, и там была двухкомнатная за 70 тысяч рублей, но в ней – вообще ничего. Она не просто пустая, а ушатанная, даже паркет разваливается. Ни техники, ни мебели, ни посуды, ни Wi-Fi. 70 тысяч рублей за такое!

В итоге нашeл квартиру в 15 минутах от базы.

– А если без учeта квартиры?

– Если бы жил один, лично мне вообще ничего не надо было бы. Питание – на базе. Когда нет жены, поел там перед тренировкой, взял оттуда же еду на вечер. Вот, в принципе, и всe.

Могу ничего не тратить. Понятно, что есть коммуналка, отправляю деньги матери и крeстной. Ну то есть тысяч 30 мне достаточно будет. Да даже меньше.

– Нет соблазна купить телевизор, игровую приставку?

– В игры стараюсь вообще не играть. Когда убрал игрушки, у меня всe пошло в гору.

Когда родители приезжали, мы с ними ездили в торговый центр, и я покупал им какие-то вещи. А так – особо нет.