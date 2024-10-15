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    Латышонок удивил ответом на вопрос о тратах в месяц

    Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок рассказал, сколько денег тратит ежемесячно.

    – Сколько хватает денег для комфортной жизни?

    – В Питере дорогое жильe. Честно говоря, я чуть с ума не сошeл от таких цен. В Калининграде я снимал квартиру за 28 тысяч рублей, и мне казалось, что это очень дорого.

    Приехали в Питер, начали искать квартиру – и это просто катастрофа. Хотел заехать в квартиру рядом с базой, и там была двухкомнатная за 70 тысяч рублей, но в ней – вообще ничего. Она не просто пустая, а ушатанная, даже паркет разваливается. Ни техники, ни мебели, ни посуды, ни Wi-Fi. 70 тысяч рублей за такое!

    В итоге нашeл квартиру в 15 минутах от базы.

    – А если без учeта квартиры?

    Если бы жил один, лично мне вообще ничего не надо было бы. Питание – на базе. Когда нет жены, поел там перед тренировкой, взял оттуда же еду на вечер. Вот, в принципе, и всe.

    Могу ничего не тратить. Понятно, что есть коммуналка, отправляю деньги матери и крeстной. Ну то есть тысяч 30 мне достаточно будет. Да даже меньше.

    – Нет соблазна купить телевизор, игровую приставку?

    – В игры стараюсь вообще не играть. Когда убрал игрушки, у меня всe пошло в гору.

    Когда родители приезжали, мы с ними ездили в торговый центр, и я покупал им какие-то вещи. А так – особо нет.

    • Летом «Зенит» купил голкипера у «Балтики» за 30 миллионов рублей.
    • Латышонок пропустил 6 голов в 12 матчах.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии (5)
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    acor94
    1728992288
    Живёт как пол страны и чему тут удивлятся. Мы смогли и он сможет.
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    Питерский князь
    1728992435
    За 70 тысяч? Он что пенхаус на Крестовском хотел снять? Парня на бабки кидают.
    Ответить
    ...уефан
    1728992798
    ...фейсом своим светить известным не надо было, когда хату снимал. Про субаренду не слышал?...
    Ответить
    The only one
    1728993547
    Интересно. По заголовку. И кого он удивил, если практически все простые люди так живут.
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    Интерес
    1728996172
    Это его карманные расходы,а так он на "гособеспечении".Но всё равно достойно,ещё "близок к народу".
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