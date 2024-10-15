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    • Экс-форвард сборной России предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

    Экс-форвард сборной России предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

    Дмитрий Булыкин считает, что лимит на легионеров в РПЛ нужно ужесточить.

    • Новый лимит начал действовать в лиге с сезона-2022/23.
    • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
    • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

    – Что делаем с лимитом?

    – Я бы ужесточил. Когда играют 2-3 россиянина в составе, это никуда не годится.

    Хорошо, что есть пример «Локомотива» – а без него у нас было бы совсем мало россиян для той же сборной. Поэтому сделал бы лимит прежним – 6 иностранцев на поле максимум.

    Тем более, сейчас нет международных матчей, и когда вернемся, будет новое поколение россиян. Сейчас хорошее время – есть сильная Юношеская лига, которая дает россиянам шанс.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (8)
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    Питерский князь
    1728991165
    Надо всех тех кто предлогает лимит к стенке поставить. В Европе нет лимита, а всеравно сборные сильней, чем у нас. Они ещё и чемпионат имени колхозного огорода сделать.
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