Экс-форвард сборной России предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

Дмитрий Булыкин считает, что лимит на легионеров в РПЛ нужно ужесточить.

Новый лимит начал действовать в лиге с сезона-2022/23.

Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

– Что делаем с лимитом?

– Я бы ужесточил. Когда играют 2-3 россиянина в составе, это никуда не годится.

Хорошо, что есть пример «Локомотива» – а без него у нас было бы совсем мало россиян для той же сборной. Поэтому сделал бы лимит прежним – 6 иностранцев на поле максимум.

Тем более, сейчас нет международных матчей, и когда вернемся, будет новое поколение россиян. Сейчас хорошее время – есть сильная Юношеская лига, которая дает россиянам шанс.