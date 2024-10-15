Экс-форвард сборной России предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

Дмитрий Булыкин считает, что лимит на легионеров в РПЛ нужно ужесточить.
- Новый лимит начал действовать в лиге с сезона-2022/23.
- Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
- При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.
– Что делаем с лимитом?
– Я бы ужесточил. Когда играют 2-3 россиянина в составе, это никуда не годится.
Хорошо, что есть пример «Локомотива» – а без него у нас было бы совсем мало россиян для той же сборной. Поэтому сделал бы лимит прежним – 6 иностранцев на поле максимум.
Тем более, сейчас нет международных матчей, и когда вернемся, будет новое поколение россиян. Сейчас хорошее время – есть сильная Юношеская лига, которая дает россиянам шанс.