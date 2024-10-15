Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Агент сказал, сколько бы забивал Тюкавин, если бы играл с Венделом и Клаудиньо

    Агент сказал, сколько бы забивал Тюкавин, если бы играл с Венделом и Клаудиньо

    Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался о результативности форвард в сравнении с игроком «Зенита» Максимом Глушенковым.

    – В прошлом сезоне Костя не только много забивал, но и много отдавал. Почти столько же, сколько Глушенков.

    – Костя много отдавал, но все-таки у него было 9 голевых, а у Глушенкова – 16.

    – Ну так а сколько Глушенков отдал со стандартов?

    – 10.

    – Вот, это почти столько же.

    – В этом сезоне вы минимум дважды сравнивали Тюкавина с Глушенковым: «Посмотрите, сколько раз мяч получает Глушенков и сколько Костя».

    – Глушенков – классный футболист, давайте не будем это мусолить. Классно же, что у нас появились два таких атакующих игрока, это наши молодые звезды.

    Теперь есть и третья звезда – Батраков. Это как жаловались Сталину: «У Тухачевского две жены и три любовницы. Что будем делать?» – «Завидовать». Если у нас в лиге появятся еще пять игроков уровня Тюкавина и Глушенкова, я первым скажу: «Вот это у нас офигительный чемпионат».

    Я по-белому завидую Глушенкову, что у него рядом есть Вендел и Клаудиньо. Если бы у Кости были такие партнеры, он мог бы забивать по 20-30 голов за сезон. Я не хочу этим обидеть «Динамо»: объективно у нас в чемпионате вообще нет легионеров уровня Вендела и Клаудиньо.

    – Это правда, но, во-первых, например, Бителло – очень хороший игрок для РПЛ, во-вторых, «Динамо» – самая повернутая на атаке команда в лиге.

    – Повторюсь: мне кажется, что в начале сезона легионеры видели повышенное внимание к Косте в СМИ и футбольном мире. На мой взгляд, даже ЦСКА играл больше на Мусаева, чем «Динамо» на Костю. Это мое мнение, ты меня не переубедишь.

    – Возвращаясь к сравнению Тюкавина с Глушенковым. Насколько оно корректно, учитывая, что они играют на разных позициях?

    – А почему некорректно? Два атакующих футболиста.

    – Глушенков получает больше передач, потому что он больше участвует в конструировании атак. Тюкавин получает больше передач в чужой штрафной, потому что он изначально ближе к ней находится.

    – Костя может и играть в подыгрыше, помогая создавать моменты. Здесь вообще нет никакой проблемы.

    • 22-летний Тюкавин провел в этом сезоне за «Динамо» 13 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
    • 25-летний Глушенков сыграл в текущем сезоне в 10 встречах, забил 9 голов, отдал 1 передачу.

    Новости по теме
    Агент рассказал, чего не хватило «Зениту» для покупки Тюкавина 2
    РПЛ назвала автора лучшего гола сентября 13
    Агент Тюкавина прокомментировал отсутствие игрока в сборной России 2
    Источник: Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:26
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    gunstilzit
    1728989135
    . Это как жаловались Сталину: «У Тухачевского две жены и три любовницы. Что будем делать?» – «Завидовать». Неуч! „Однажды Сталину доложили, что у маршала Рокоссовского появилась любовница и это — известная красавица-актриса Валентина Серова. И, мол, что с ними теперь делать будем? Сталин вынул изо рта трубку, чуть подумал и сказал: — Что будем, что будем… завидовать будем!“
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 