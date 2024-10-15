Медведев высказался о данных ВЦИОМ о снижении интереса к футболу в РФ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, согласно которым в стране снизилась доля жителей, интересующихся футболом.

«Хочу обратить внимание на то, что исследование ВЦИОМ мне кажется подозрительным. Не буду его комментировать, но мы ожидаем, что скоро могут появиться незаказные опросы общественного мнения, которые покажут совершенно другие результаты.

Пройдет немного времени и, надеюсь, мы сможем эту часть с ВЦИОМ обсудить. Тональность может быть совершенно другой.

Не знаю, каким образом они проводили опрос – телефонным методом или у бабушек у метро. Было бы корректно ВЦИОМ опубликовать список вопросов, потому что от вопроса очень много зависит.

Есть такое понятие представительская выборка, которая тоже может быть разной по размеру. Не буду критиковать коллег из ВЦИОМ, потому что это авторитетная организация.

Хотя почему 2005 год был выбран в качестве отправной точки. Надо было тогда сравнивать с 2008 годом, когда выиграли медали на чемпионате Европы», – сказал Медведев.