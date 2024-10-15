Гвардиола может продлить контракт с «Манчестер Сити» на 10-й сезон

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может продлить контракт с клубом еще на один сезон. По данным The Telegraph, этот сценарий сейчас является наиболее вероятным.

Руководство клуба хотело бы, чтобы тренер подписал контракт на более длительный срок, но будет довольно и в том случае, если специалист просто продлит соглашение.

Действие текущего контракта Гвардиолы и «Манчестер Сити» рассчитано до завершения этого сезона. Он является для него девятым на посту главного тренера команды.