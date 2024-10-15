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    • Гвардиола может продлить контракт с «Манчестер Сити» на 10-й сезон

    Гвардиола может продлить контракт с «Манчестер Сити» на 10-й сезон

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может продлить контракт с клубом еще на один сезон. По данным The Telegraph, этот сценарий сейчас является наиболее вероятным.

    Руководство клуба хотело бы, чтобы тренер подписал контракт на более длительный срок, но будет довольно и в том случае, если специалист просто продлит соглашение.

    Действие текущего контракта Гвардиолы и «Манчестер Сити» рассчитано до завершения этого сезона. Он является для него девятым на посту главного тренера команды.

    • Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии рассчитывает на назначение Гвардиолы главным тренером национальной команды.
    • Под руководством испанца «Манчестер Сити» выиграл 18 трофеев.

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 11:41
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    Комментарии (2)
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    MazaiNN
    1728983015
    Тренер не знающий увольнения.. Не слышавший слов Пшел на ..уй. Не испытавший обид за то что не дали воплотить свои идеи во что то продуктивное. Не выбивавший через суд компенсации. Избалованный трофеями почетом и славой...
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    Питерский князь
    1728983511
    А я думал, что он хочет в тренерский штаб Семака. :)))
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