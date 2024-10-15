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    Петржела высказался о работе Лички в «Динамо»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение о работе главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

    – В Чехии переживают из-за проблем Лички в «Динамо»?

    – Нет, почему? Какие у него проблемы?

    – Пятое место после 11 туров.

    – Это ничего не значит. Еще половина чемпионата.

    – Если Марцела уволят, то найдет ли он работу в Чехии?

    – Марцел в любом случае очень хороший тренер. У него не будет проблем найти работу везде, не только в Чехии.

    • В прошлом сезоне «Динамо» под руководством Лички заняло третье место в РПЛ.
    • Чешский специалист возглавил команду в июне прошлого года. До этого Личка с конца августа 2020-го был главным тренером «Оренбурга».

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    Источник: «Спорт день за днём»

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