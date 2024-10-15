Петржела высказался о работе Лички в «Динамо»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение о работе главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

– В Чехии переживают из-за проблем Лички в «Динамо»?

– Нет, почему? Какие у него проблемы?

– Пятое место после 11 туров.

– Это ничего не значит. Еще половина чемпионата.

– Если Марцела уволят, то найдет ли он работу в Чехии?

– Марцел в любом случае очень хороший тренер. У него не будет проблем найти работу везде, не только в Чехии.