Игрок РПЛ сообщил, что живет в селе: «В город езжу на тренировки и матчи»

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев рассказал, что по-прежнему живет в родном селе Ахмат-Юрт.

– Вы родились в селе Центарой, которое пять лет назал переименовали в Ахмат-Юрт в честь Ахмата-Хаджи Кадырова. На родине часто бываете?

– Я живу там. В Грозный приезжаю на тренировку и когда сбор перед матчем, потом еду домой. Это 30 минут на машине.

– Как вы проводите время дома?

– В основном, с друзьями, с семьей. В выходные можно выехать в горы. Вообще в Чечне, мне кажется, я везде побывал. Если спрашивают, что у нас посмотреть, всем советую посетить, в первую очередь, селение Беной и озеро Казеной.