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    • Игрок РПЛ сообщил, что живет в селе: «В город езжу на тренировки и матчи»

    Игрок РПЛ сообщил, что живет в селе: «В город езжу на тренировки и матчи»

    Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев рассказал, что по-прежнему живет в родном селе Ахмат-Юрт.

    – Вы родились в селе Центарой, которое пять лет назал переименовали в Ахмат-Юрт в честь Ахмата-Хаджи Кадырова. На родине часто бываете?

    – Я живу там. В Грозный приезжаю на тренировку и когда сбор перед матчем, потом еду домой. Это 30 минут на машине.

    – Как вы проводите время дома?

    – В основном, с друзьями, с семьей. В выходные можно выехать в горы. Вообще в Чечне, мне кажется, я везде побывал. Если спрашивают, что у нас посмотреть, всем советую посетить, в первую очередь, селение Беной и озеро Казеной.

    • Садулаев дебютировал за родной клуб в 2018 году.
    • В этом сезоне у Лечи 12 матчей, гол.
    • «Ахмат» идет в РПЛ последним.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    FRZZ
    1728972799
    Молодец, деньги не испортили человека.
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    maxigrodeer
    1728974894
    Мужики, не стоит верить в прогнозы от телеграм-каналов и пабликов. Особенно прогнозы от БК))) Ищите лучший сервис страны в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз». Это сайт. 10 лет им. Гарантии на прогнозы.
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    Интерес
    1728975031
    Сын гор!В Грозном с таким общался,университетского типа мальчик спросил меня,как понравился Грозный.В целом,говорю,интересно и положительно.А в ответ :А что тут интересного,вот у нас в селении...-горы,башни древние! Приезжайте...
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