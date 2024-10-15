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    Николич оценил результаты ЦСКА в этом сезоне

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги старта сезона-2024/25 для своей команды.

    – Довольны ли вы стартом? Это то, чего вы ожидали, то место, то количество очков, та игра?

    – Ответ на этот вопрос не совсем простой. Конечно, недоволен. Потому что, во-первых, за последние 15 лет карьеры я все время был первым, вторым, третьим.

    Меня не устраивает четвертая позиция, и она, мне кажется, не устраивает ЦСКА как клуб – по истории, традициям, базе фанатов.

    Я почему сказал, что не так просто ответить: если смотреть на то, какой процесс у нас происходит, мы должны быть более-менее довольны. Мягко довольны.

    У нас не было сумасшедших возможностей во время трансферного окна, была и потеря пары игроков, которые были лидерами команды. Сейчас мы добавляем новых, развиваем молодых по ходу чемпионата.

    В последних 9 играх у нас 7 побед, одна ничья и поражение. Эта ничья в Казани и это поражение от «Зенита» не по делу, не по игре, просто неудача.

    И разница голов в этих 9 играх – 18:3. Это устраивает. Но можно смотреть и так, и так.

    • ЦСКА набрал 20 очков в 11 турах РПЛ.
    • Отставание от лидеров чемпионата – 7 баллов.
    • Следующий соперник армейцев – «Динамо Мх» (19 октября).

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    Источник: Спортс“

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