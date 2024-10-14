В «Химках» отреагировали на новость о долгах по зарплате

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов прокомментировал информацию о финансовых проблемах клуба.

Сообщалось о задолженности по зарплате и премиальным за три месяца.

«Задавайте вопрос о задержке зарплат футболистам, тому, кто написал эту информацию. Почему вы мне задаeте этот вопрос?

Я не справочное бюро и «Химками» не занимаюсь, уже 100 раз об этом говорил. Наберите генеральному директору, налоговой или где это можно узнать.

Если кто-то что-то пишет, то почему мы должны на это отвечать? Какую-то чушь несeт тот, кто это написал», – сказал Садыгов.