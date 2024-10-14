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    В «Химках» отреагировали на новость о долгах по зарплате

    Инвестор «Химок» Туфан Садыгов прокомментировал информацию о финансовых проблемах клуба.

    Сообщалось о задолженности по зарплате и премиальным за три месяца.

    «Задавайте вопрос о задержке зарплат футболистам, тому, кто написал эту информацию. Почему вы мне задаeте этот вопрос?

    Я не справочное бюро и «Химками» не занимаюсь, уже 100 раз об этом говорил. Наберите генеральному директору, налоговой или где это можно узнать.

    Если кто-то что-то пишет, то почему мы должны на это отвечать? Какую-то чушь несeт тот, кто это написал», – сказал Садыгов.

    • Химчане идут в РПЛ 13-ми.
    • Следующий соперник – «Локомотив» (19 октября).
    • «Химки» в прошлом сезоне были в Первой лиге.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    1728937232
    Ну если хорошо,то и хорошо.Вылетят хоть с деньгами.
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