В «Химках» долги по зарплате

Игрокам «Химок» задерживают зарплату и премиальные. Задержка составляет несколько месяцев.

«Задержки выплат составляют около трeх месяцев.

При этом футболисты красно-чeрных получают 300 тысяч рублей в качестве бонусов за каждую победу в РПЛ. Половину этой суммы игроки получают сразу, а оставшуюся половину смогут заработать в конце сезона в случае сохранения места в лиге», – сообщил источник.