В «Химках» долги по зарплате

Игрокам «Химок» задерживают зарплату и премиальные. Задержка составляет несколько месяцев.
«Задержки выплат составляют около трeх месяцев.
При этом футболисты красно-чeрных получают 300 тысяч рублей в качестве бонусов за каждую победу в РПЛ. Половину этой суммы игроки получают сразу, а оставшуюся половину смогут заработать в конце сезона в случае сохранения места в лиге», – сообщил источник.
- Химчане идут в РПЛ 13-ми.
- Следующий соперник – «Локомотив» (19 октября).
- «Химки» в прошлом сезоне были в Первой лиге.