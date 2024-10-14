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    В «Химках» долги по зарплате

    Игрокам «Химок» задерживают зарплату и премиальные. Задержка составляет несколько месяцев.

    «Задержки выплат составляют около трeх месяцев.

    При этом футболисты красно-чeрных получают 300 тысяч рублей в качестве бонусов за каждую победу в РПЛ. Половину этой суммы игроки получают сразу, а оставшуюся половину смогут заработать в конце сезона в случае сохранения места в лиге», – сообщил источник.

    • Химчане идут в РПЛ 13-ми.
    • Следующий соперник – «Локомотив» (19 октября).
    • «Химки» в прошлом сезоне были в Первой лиге.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1728923015
    ..."Началось в колхозе утро"...
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    russkiisergei
    1728925349
    не зря глушак оттуда свалил!!!
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