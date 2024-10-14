Непомнящий определил главную проблему «Зенита»

Российский тренер Валерий Непомнящий назвал главную проблему «Зенита» в этом сезоне.

– Какие проблемы видите у «Зенита», который потерял лидерство?

– Мне видится одна проблема – психология. Если питерцы играют с удовольствием, то им нет равных по потенциалу. Но то, что команда так зависит от настроения, – это плохо. Когда Семаку удавалось мотивировать игроков, им не было равных. Как только они чуть сбавляют, их тут же начинают накрывать. Этим и силен наш чемпионат. У нас расслабляться никому нельзя. Когда к нам приезжают легионеры, которые считают, что здесь легко себя проявят, им приходится очень непросто. У нас любая команда может наказать «Зенит», как и всех остальных.

– Насколько спад «Зенита» связан с травмой Глушенкова?

– Для меня это почти необъяснимо, но он с первой игры ярко себя проявил, и команда приняла его лидерство. Глушенков хорош не только тем, что может подставить ногу и забить, он может принять мяч, создать себе условия и забить или отдать партнеру голевую передачу. Я сейчас переживаю, как он продолжит играть. Для футболистов такого уровня нужен кураж. Он вдохновляется, когда у него все идет, когда ему никто и ничто не мешает. Как только появился сбивающий фактор, не знаю, как он его переживет. Хочется, чтобы Максим пришел в себя, и мы наслаждались его игрой.