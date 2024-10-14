Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Непомнящий определил главную проблему «Зенита»

    Российский тренер Валерий Непомнящий назвал главную проблему «Зенита» в этом сезоне.

    – Какие проблемы видите у «Зенита», который потерял лидерство?

    – Мне видится одна проблема – психология. Если питерцы играют с удовольствием, то им нет равных по потенциалу. Но то, что команда так зависит от настроения, – это плохо. Когда Семаку удавалось мотивировать игроков, им не было равных. Как только они чуть сбавляют, их тут же начинают накрывать. Этим и силен наш чемпионат. У нас расслабляться никому нельзя. Когда к нам приезжают легионеры, которые считают, что здесь легко себя проявят, им приходится очень непросто. У нас любая команда может наказать «Зенит», как и всех остальных.

    – Насколько спад «Зенита» связан с травмой Глушенкова?

    – Для меня это почти необъяснимо, но он с первой игры ярко себя проявил, и команда приняла его лидерство. Глушенков хорош не только тем, что может подставить ногу и забить, он может принять мяч, создать себе условия и забить или отдать партнеру голевую передачу. Я сейчас переживаю, как он продолжит играть. Для футболистов такого уровня нужен кураж. Он вдохновляется, когда у него все идет, когда ему никто и ничто не мешает. Как только появился сбивающий фактор, не знаю, как он его переживет. Хочется, чтобы Максим пришел в себя, и мы наслаждались его игрой.

    • «Зенит» занимает 3-е место в РПЛ после 11 туров.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 1 очко.

    Новости по теме
    Медведев высказался об увлечении Соболева компьютерными играми
    Андрей Мостовой сказал, куда отправился бы отдыхать в октябре, если бы не вызов в сборную России 10
    Первый тренер Соболева высказался об ограничении на игру в Dota 2 для футболиста 2
    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:13
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1728919243
    ...эдак, про любую команду можно сказать - есть настрой, играют.., нет настроя, мучаются...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 