Стало известно, когда Фермин Лопес вернется в состав «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес восстановился после травмы передней поверхности бедра, полученной на тренировке в сентябре.
21-летний футболист готов сыграть с «Севильей» в 10-м туре Примеры.
Участие вингера каталонцев Ламина Ямаля в этом матче находится под вопросом – у него выявлена перегрузка мышц бедра.
- Матч «Барселона» – «Севилья» состоится 20 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.
- Лопес провел в этом сезоне 3 матча за каталонцев, в последний раз он выходил на поле в конце августа. Он пропустил последние 7 игр каталонцев.