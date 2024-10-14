Стало известно, когда Фермин Лопес вернется в состав «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес восстановился после травмы передней поверхности бедра, полученной на тренировке в сентябре.

21-летний футболист готов сыграть с «Севильей» в 10-м туре Примеры.

Участие вингера каталонцев Ламина Ямаля в этом матче находится под вопросом – у него выявлена перегрузка мышц бедра.