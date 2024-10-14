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    • Стало известно, когда Фермин Лопес вернется в состав «Барселоны»

    Стало известно, когда Фермин Лопес вернется в состав «Барселоны»

    Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес восстановился после травмы передней поверхности бедра, полученной на тренировке в сентябре.

    21-летний футболист готов сыграть с «Севильей» в 10-м туре Примеры.

    Участие вингера каталонцев Ламина Ямаля в этом матче находится под вопросом – у него выявлена перегрузка мышц бедра.

    • Матч «Барселона»«Севилья» состоится 20 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • Лопес провел в этом сезоне 3 матча за каталонцев, в последний раз он выходил на поле в конце августа. Он пропустил последние 7 игр каталонцев.

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    Источник: страница журналиста Тони Хуанмарти в соцсети X

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