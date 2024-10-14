Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Андрей Мостовой сказал, куда отправился бы отдыхать в октябре, если бы не вызов в сборную России

    Андрей Мостовой сказал, куда отправился бы отдыхать в октябре, если бы не вызов в сборную России

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой собирался полететь в Дубай в случае отмены сбора национальной команды России в октябре.

    «Думал, сбора не будет, были планы съездить отдохнуть немного, перезагрузиться. На море куда-то, в Дубай.

    После игры беру телефон в руку и вижу, что кого-то добавляют в группу, кого-то убирают. Видимо, к чему-то готовимся.

    Безусловно, хочется играть. В последнее время столько всего происходит, особенно в сборной. Каждый раз что-то новенькое. В этом тоже интерес есть – что же произойдет дальше. Но, конечно, лучше, когда есть какая-то ясность», – сказал Мостовой.

    • Сбор национальной команды России в октябре получился укороченным из-за того, что РФС не смог найти соперника для товарищеского матча. Он продлилися всего четыре дня.
    • 26-летний Мостовой провел в этом сезоне за «Зенит» 12 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

    Новости по теме
    Президент Сербии пронес российский триколор на матч Лиги наций 10
    Радимов высказался о возможном матче сборной России с бразильцами из РПЛ 5
    Тренер 2Drots Кузнецов – об игроках сборной России: «Кому они на хрен нужны?» 14
    Источник: РИА Новости

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:37
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1728910417
    Никакой фантазии.Раньше Канары,теперь Дубай.
    Ответить
    The only one
    1728910451
    Андрюша, успеешь в Анапу съездить. Рядышком и по деньгам то же самое.
    Ответить
    Питерский князь
    1728910476
    Если ты дурак и тебе некуда деньги потратить, добро пожаловать в Дубай. Жара "Не могу", прям как цены. Мне на деньги насрать, а обычному туристу придётся копейки считать! А ещё лучше, в чужой монастырь не соваться, а то огребешь. А там и отмудохать могут. Вобщем, болельщикам срамтака дорога закрыта, точно.
    Ответить
    ...уефан
    1728912381
    ...что, Андрюха, в лом житуха?...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 