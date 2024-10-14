Андрей Мостовой сказал, куда отправился бы отдыхать в октябре, если бы не вызов в сборную России

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой собирался полететь в Дубай в случае отмены сбора национальной команды России в октябре.

«Думал, сбора не будет, были планы съездить отдохнуть немного, перезагрузиться. На море куда-то, в Дубай.

После игры беру телефон в руку и вижу, что кого-то добавляют в группу, кого-то убирают. Видимо, к чему-то готовимся.

Безусловно, хочется играть. В последнее время столько всего происходит, особенно в сборной. Каждый раз что-то новенькое. В этом тоже интерес есть – что же произойдет дальше. Но, конечно, лучше, когда есть какая-то ясность», – сказал Мостовой.