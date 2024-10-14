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    Журналист задался вопросом об отношении Мбаппе к футболу

    Журналист Даниэль Риоло высказался о ситуации с нападающим «Реала» и сборной Франции Килианом Мбаппе, который пропускает октябрьские матчи национальной команды.

    «Для меня главный вопрос на сегодняшний день заключается вот в чем: что с его страстью [к футболу]? Он игрок, который был на пике формы в течение семи лет, если учесть, что в «Монако» он начинал в 17 лет.

    Месси и Роналду ослепили нас и вошли в историю футбола благодаря своим грандиозным карьерам, своим голам, которые никогда не прекращались и не прекращаются до сих пор, они по-прежнему лидеры, боссы. Но однажды нам, возможно, придется понять, что они – два исключения.

    Интересно, питает ли Мбаппе все ту же страсть, есть ли в нем то самое пламя. И это касается многих игроков», – сказал журналист Риоло.

    • Мбаппе не вызвали в сборную Франции в октябре, чтобы дать восстановиться от повреждения. Несмотря на это, он вышел в стартовом составе мадридцев на игру 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0) 5 октября.
    • Во время игры Израиль – Франция (1:4) в Будапеште 10 октября, нападающий посетил ночной клуб в Стокгольме.
    • В этом сезоне 25-летний Мбаппе провел за «Реал» 11 матчей, забил 7 голов, отдал 1 передачу.

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    Источник: RMC Sport

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