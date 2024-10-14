Хлусевич объяснил, чем Головин отличается от других игроков сборной России

Футболист сборной России Даниил Хлусевич отметил уровень Александра Головина.
– В сборную сейчас приехал Александр Головин. Перенимаете у него опыт, общаетесь ли о том, что там в Лиге 1 и Лиге чемпионов происходит?
– Мы с Саней не разговаривали по поводу чемпионата Франции и его европейского опыта, но и без разговоров видно, что это другого уровня футболист. Прежде всего, из-за скорости принятия решений. В принципе, по общению с ним ты понимаешь, что во Франции чуть по-другому видят футбол.
- Головин в «Монако» с 2018 года.
- Он продлил контракт до 2029 года.
- 28-летний Головин стоит 30 миллионов евро.