Хлусевич объяснил, чем Головин отличается от других игроков сборной России

Футболист сборной России Даниил Хлусевич отметил уровень Александра Головина.

– В сборную сейчас приехал Александр Головин. Перенимаете у него опыт, общаетесь ли о том, что там в Лиге 1 и Лиге чемпионов происходит?

– Мы с Саней не разговаривали по поводу чемпионата Франции и его европейского опыта, но и без разговоров видно, что это другого уровня футболист. Прежде всего, из-за скорости принятия решений. В принципе, по общению с ним ты понимаешь, что во Франции чуть по-другому видят футбол.