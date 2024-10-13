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    Реакция «Ахмата» на победу Бетербиева над Биволом

    Пресс-служба «Ахмата» отреагировала на победу Артура Бетербиева в боксерском поединке против соотечественника Дмитрия Бивола.

    «В ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся грандиозный вечер профессионального бокса, который возглавил бой чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева и обладателя титулов WBA Super и IBO в этом весе Дмитрия Бивола. Бой завершился победой Бетербиева.

    Таким образом, чеченский боксер Артур Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира по боксу, обладателем шести поясов – WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring.

    Поздравляем с этим успехом Артура!» – написали грозненцы.

    • Бетербиев идет в карьере без поражений.
    • «Ахмат» занимает в РПЛ последнее место.
    • Ближайший соперник – «Факел» (18 октября).

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    Источник: телеграм-канал «Ахмата»

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