Реакция «Ахмата» на победу Бетербиева над Биволом

Пресс-служба «Ахмата» отреагировала на победу Артура Бетербиева в боксерском поединке против соотечественника Дмитрия Бивола.

«В ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся грандиозный вечер профессионального бокса, который возглавил бой чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева и обладателя титулов WBA Super и IBO в этом весе Дмитрия Бивола. Бой завершился победой Бетербиева.

Таким образом, чеченский боксер Артур Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира по боксу, обладателем шести поясов – WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring.

Поздравляем с этим успехом Артура!» – написали грозненцы.