Гондурасский судья Мартинес: «Роналду сказал мне по ходу матча: «Звезды здесь не вы, а мы»

Саид Мартинес, судья из Гондураса, поделился впечатлениями от обслуживания матча с участием Криштиану Роналду. Арбитр отработал на игре «Аль-Насра».

«С Криштиану сложно из-за его темперамента. Он часто чувствует несправедливость.

Роналду посчитал, что я не зафиксировал фол на нем. Криштиану сказал мне на это: «С вами все одинаково: думаете, что вы звезды, но звезды тут мы». Он произнес это на чистом испанском.

Я просил Роналду подойти ближе. Но он не сделает этого, если сам не захочет. Я ответил ему: «Мы здесь, чтобы выполнять свою работу, как и ты». Криштиану признал неправоту и извинился», – сказал Мартинес.