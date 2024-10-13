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    • Гондурасский судья Мартинес: «Роналду сказал мне по ходу матча: «Звезды здесь не вы, а мы»

    Гондурасский судья Мартинес: «Роналду сказал мне по ходу матча: «Звезды здесь не вы, а мы»

    Саид Мартинес, судья из Гондураса, поделился впечатлениями от обслуживания матча с участием Криштиану Роналду. Арбитр отработал на игре «Аль-Насра».

    «С Криштиану сложно из-за его темперамента. Он часто чувствует несправедливость.

    Роналду посчитал, что я не зафиксировал фол на нем. Криштиану сказал мне на это: «С вами все одинаково: думаете, что вы звезды, но звезды тут мы». Он произнес это на чистом испанском.

    Я просил Роналду подойти ближе. Но он не сделает этого, если сам не захочет. Я ответил ему: «Мы здесь, чтобы выполнять свою работу, как и ты». Криштиану признал неправоту и извинился», – сказал Мартинес.

    • Роналду 5 раз брал «Золотой мяч».
    • 39-летний футболист накануне забил за Португалию в ворота Польши (3:1).
    • Контракт Криштиану с «Аль-Насром» заканчивается в следующем году.

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    Источник: Mediotiempo

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