Прокуратура проверит подравшегося на Медиалиге Литвина на предмет купленного военного билета

Блогера Михаила Литвина проверят после его слов о покупке военного билета. Этим займется военная прокуратура, которая должна обязать медиафутболиста пройти медкомиссию.
Обращение подано Федеральным проектом по безопасности и борьбе с коррупцией.
- Во время матча МФЛ блогер Литвин бросился на трибуну болельщиков ростовского СКА. Они скандировали: «Литвин – пидорас».
- Михаил ударил первого попавшегося болельщика – им оказался известный фанат ЦСКА «Маугли».
- Литвина задержала полиция. Ему грозит до 15 суток ареста.