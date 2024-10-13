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    Хлусевич ответил, как Россия сыграла бы в отборе ЧМ-2026

    Защитник сборной России Даниил Хлусевич предположил, как команда выступила бы на ЧМ-2026.

    – На твой взгляд, если бы сборную России допустили бы до отбора на ЧМ-2026, у нас были бы шансы выйти в финальную стадию турнира?

    – У нас много хороших футболистов. Как минимум, мы выглядели бы достойно. Точно постарались бы… Ну, «золото» взять слишком тяжело. Хотя в 2018 году были ребята близки (смеется).

    К сожалению, мы не играем на уровне чемпионата мира и Европы, не видим себя в конкурентной среде. Если бы играли с другими европейскими сборными стабильно, можно было бы говорить о том, как мы выглядим и какие у нас перспективы.

    • Россия отстранена от международного футбола.
    • Европейский отбор ЧМ-2026 стартует в следующем году.
    • ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1728822687
    ну там сложно не выйти из группы, когда 48 команд на чм.
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