Хлусевич ответил, как Россия сыграла бы в отборе ЧМ-2026

Защитник сборной России Даниил Хлусевич предположил, как команда выступила бы на ЧМ-2026.
– На твой взгляд, если бы сборную России допустили бы до отбора на ЧМ-2026, у нас были бы шансы выйти в финальную стадию турнира?
– У нас много хороших футболистов. Как минимум, мы выглядели бы достойно. Точно постарались бы… Ну, «золото» взять слишком тяжело. Хотя в 2018 году были ребята близки (смеется).
К сожалению, мы не играем на уровне чемпионата мира и Европы, не видим себя в конкурентной среде. Если бы играли с другими европейскими сборными стабильно, можно было бы говорить о том, как мы выглядим и какие у нас перспективы.
- Россия отстранена от международного футбола.
- Европейский отбор ЧМ-2026 стартует в следующем году.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде.