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    • Силкин: «Чемпионства «Зенита» всем надоели, РПЛ нужен новый победитель»

    Силкин: «Чемпионства «Зенита» всем надоели, РПЛ нужен новый победитель»

    Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о гегемонии «Зенита».

    «Если честно, чемпионства «Зенита» уже всем надоели, хочется чего-то свежего. РПЛ нужен новый чемпион. Когда он не меняется, то для развития это не очень хорошо.

    Сейчас мы видим, что «Краснодар» и «Локомотив» представляют реальную угрозу «Зениту». Но не забывайте, что у «Зенита» столетие – они сделают все, чтобы постараться выиграть все трофеи в этом сезоне», – сказал Силкин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:33
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    Комментарии (14)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1728816449
    В прошлом сезоне Зенит предлагал 3 клубам чемпионство! Нате, берите! Ан нет, те испугались и просрали всё возможное. Гыгыгы
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    Интерес
    1728817665
    Так десятилетиями жили и живут обожаемые большинством ТОП-5 Ойропы.
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    Garrincha58
    1728818115
    Такие силкины и им подобные уже всем надоели заткнулись бы уже столько вас развелось аналитиков и спецов сидели бы у себя на кухне и обсуждали за кружкой пивка международную экономику в футболе и без вас разберутся
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    Спартач80
    1728819211
    Очень стыдно за Зенит!
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    VPERDIV SPARTAK
    1728823864
    А Спартак?) не котируется середняк укрыватель ))
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    VPERDIV SPARTAK
    1728823922
    Зенит будет Чемпионом и цыц ...
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