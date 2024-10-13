Силкин: «Чемпионства «Зенита» всем надоели, РПЛ нужен новый победитель»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о гегемонии «Зенита».

«Если честно, чемпионства «Зенита» уже всем надоели, хочется чего-то свежего. РПЛ нужен новый чемпион. Когда он не меняется, то для развития это не очень хорошо.

Сейчас мы видим, что «Краснодар» и «Локомотив» представляют реальную угрозу «Зениту». Но не забывайте, что у «Зенита» столетие – они сделают все, чтобы постараться выиграть все трофеи в этом сезоне», – сказал Силкин.