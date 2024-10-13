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    • Бывший работник завода из «Динамо Мх» готов перейти в «Спартак»

    Бывший работник завода из «Динамо Мх» готов перейти в «Спартак»

    Защитник «Динамо Мх» Валентин Пальцев не против перейти в «Спартак».

    – В последние дни обсуждается ваше будущее, и, среди прочего, ваш возможный переход в «Спартак». У вас был уже опыт игры за богородский «Спартак», а были бы готовы повторить историю с московским?

    – Я всегда готов, если клуб выйдет на меня. Не только за «Спартак». Вы это говорите на фоне слухов, но я и агент ничего не знаем. Желание играть в топ-клубе Российской Премьер-лиги есть конечно, в том числе за «Спартак». Хотелось бы сыграть.

    – В детстве не было такого, что хотели выступать за конкретный клуб?

    – Такого не было, я не был фанатом какого-то определенного клуба в России.

    • 23-летний Пальцев провел в этом сезоне 14 матчей за «Динамо», отметился 1 голевой передачей.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро. Раньше Пальцев работал на заводе.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    Сегодня, 12:55
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    Комментарии (2)
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    The only one
    1728814114
    сначала поработать с губоукладчиком, а там видно будет
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    Интерес
    1728815120
    Измените заголовок на "не только в "Спартак".Так в тексте,но болтун с микрофоном знает только "Спартак".
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