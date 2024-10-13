Бывший работник завода из «Динамо Мх» готов перейти в «Спартак»

Защитник «Динамо Мх» Валентин Пальцев не против перейти в «Спартак».
– В последние дни обсуждается ваше будущее, и, среди прочего, ваш возможный переход в «Спартак». У вас был уже опыт игры за богородский «Спартак», а были бы готовы повторить историю с московским?
– Я всегда готов, если клуб выйдет на меня. Не только за «Спартак». Вы это говорите на фоне слухов, но я и агент ничего не знаем. Желание играть в топ-клубе Российской Премьер-лиги есть конечно, в том числе за «Спартак». Хотелось бы сыграть.
– В детстве не было такого, что хотели выступать за конкретный клуб?
– Такого не было, я не был фанатом какого-то определенного клуба в России.
- 23-летний Пальцев провел в этом сезоне 14 матчей за «Динамо», отметился 1 голевой передачей.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро. Раньше Пальцев работал на заводе.