Бывший работник завода из «Динамо Мх» готов перейти в «Спартак»

Защитник «Динамо Мх» Валентин Пальцев не против перейти в «Спартак».

– В последние дни обсуждается ваше будущее, и, среди прочего, ваш возможный переход в «Спартак». У вас был уже опыт игры за богородский «Спартак», а были бы готовы повторить историю с московским?

– Я всегда готов, если клуб выйдет на меня. Не только за «Спартак». Вы это говорите на фоне слухов, но я и агент ничего не знаем. Желание играть в топ-клубе Российской Премьер-лиги есть конечно, в том числе за «Спартак». Хотелось бы сыграть.

– В детстве не было такого, что хотели выступать за конкретный клуб?

– Такого не было, я не был фанатом какого-то определенного клуба в России.