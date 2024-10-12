Соболев прокомментировал свою результативность в матче с «Войводиной»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался после товарищеского матча с «Войводиной» (4:1).
- У форварда 2+2.
– У вас сегодня два гола и две передачи. Настрой такой сумасшедший был?
– Да нет, просто осваиваюсь потихонечку. Обольщаться не стоит, это всего лишь товарищеская игра. Теперь всe осталось перенести на официальные матчи.
– Какие в целом впечатления от матча?
– Хорошая игра. Особенно первый тайм хорошо провели, даже несмотря на то, что пропустили с углового. И соперник хороший, и хорошая, добротная игра.
– С Густавом Мантуаном у вас наладилось взаимопонимание?
– Что‑то получается немножко.
- Соболев куплен у «Спартака» летом за 10 миллионов евро.
- Следующий соперник «Зенита» – «Акрон» (18 октября).