Соболев прокомментировал свою результативность в матче с «Войводиной»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался после товарищеского матча с «Войводиной» (4:1).

У форварда 2+2.

– У вас сегодня два гола и две передачи. Настрой такой сумасшедший был?

– Да нет, просто осваиваюсь потихонечку. Обольщаться не стоит, это всего лишь товарищеская игра. Теперь всe осталось перенести на официальные матчи.

– Какие в целом впечатления от матча?

– Хорошая игра. Особенно первый тайм хорошо провели, даже несмотря на то, что пропустили с углового. И соперник хороший, и хорошая, добротная игра.

– С Густавом Мантуаном у вас наладилось взаимопонимание?

– Что‑то получается немножко.