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    • Соболев прокомментировал свою результативность в матче с «Войводиной»

    Соболев прокомментировал свою результативность в матче с «Войводиной»

    Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался после товарищеского матча с «Войводиной» (4:1).

    • У форварда 2+2.

    – У вас сегодня два гола и две передачи. Настрой такой сумасшедший был?

    – Да нет, просто осваиваюсь потихонечку. Обольщаться не стоит, это всего лишь товарищеская игра. Теперь всe осталось перенести на официальные матчи.

    – Какие в целом впечатления от матча?

    – Хорошая игра. Особенно первый тайм хорошо провели, даже несмотря на то, что пропустили с углового. И соперник хороший, и хорошая, добротная игра.

    – С Густавом Мантуаном у вас наладилось взаимопонимание?

    – Что‑то получается немножко.

    • Соболев куплен у «Спартака» летом за 10 миллионов евро.
    • Следующий соперник «Зенита» – «Акрон» (18 октября).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.10.2024 22:52
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