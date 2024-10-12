Кисляк из ЦСКА: «Даже бабушке приходилось со мной играть в футбол»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о своем футбольном становлении.

– Окунeмся в прошлое. Расскажи, как начинался твой футбольный путь.

– Я из Старого Оскола, там всe и началось – в городке на 200 тысяч населения. Сначала бегал во дворе, играл в футбол и просто получал удовольствие. Когда мне было пять лет, папа отвeл в футбольную секцию. Занимался с ребятами на два года старше, а в девять лет уже уехал в Москву, в «Чертаново». А зарождалось всe именно в Старом Осколе.

Даже бабушке приходилось играть со мной в футбол, становиться на ворота (смеeтся). Надеюсь, теперь по моим стопам пойдeт мой племянник. Он тоже начал заниматься футболом у знакомого мне тренера, надеюсь, также в будущем попадeт в хорошую академию и пойдeт по футбольному пути.