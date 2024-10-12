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    • 51-летнего мексиканца Бланко обвинили в попытке изнасилования сестры

    51-летнего мексиканца Бланко обвинили в попытке изнасилования сестры

    Бывшему форварду сборной Мексики Куаутемоку Бланко грозит тюремный срок. Его обвинили в попытке изнасилования сводной сестры.

    В 2018-2024 годах Бланко был губернатором штата Морелос. Именно в этот период он покусился на изнасилование сестры, которая работала в Секретариате экономического развития и труда – находилась в подчинении брата.

    Попытка изнасилования произошла в правительственной резиденции Морелоса. Рассматривать дело будет суд.

    • На счету Бланко 119 матчей за Мексику, 38 голов.
    • В Европе Куаутемок играл за «Вальядолид».
    • Бланко – автор финта «Куаутеминья».

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    Источник: Marca

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