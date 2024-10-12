51-летнего мексиканца Бланко обвинили в попытке изнасилования сестры

Бывшему форварду сборной Мексики Куаутемоку Бланко грозит тюремный срок. Его обвинили в попытке изнасилования сводной сестры.

В 2018-2024 годах Бланко был губернатором штата Морелос. Именно в этот период он покусился на изнасилование сестры, которая работала в Секретариате экономического развития и труда – находилась в подчинении брата.

Попытка изнасилования произошла в правительственной резиденции Морелоса. Рассматривать дело будет суд.