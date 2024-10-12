Канчельскис назвал российский топ-клуб, которому мог бы пригодиться Дзюба

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что нападающий Артем Дзюба не помешал бы «Динамо».

«Кричать об успехе Дзюбы пока рано. Надо оценивать его возвращение в футбол на дистанции. Но по первым матчам стало понятно, что Артем до сих пор в порядке. Весь вопрос в том, насколько самому Дзюбе хватит запала.

Удивило ли, что топ‑клубы его не рассматривали? Дзюба показал в «Локомотиве», что он не готов быть игроком замены. Как только Артем потерял место в старте, сразу начались проблемы. Может, это и отпугнуло более статусные клубы.

А так, некоторые российские топ‑клубы он и сейчас точно не ослабит. Артем не помешал бы тому же «Динамо», а то там забивать некому, когда у Тюкавина не идет», – сказал Канчельскис.