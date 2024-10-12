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    • Канчельскис назвал российский топ-клуб, которому мог бы пригодиться Дзюба

    Канчельскис назвал российский топ-клуб, которому мог бы пригодиться Дзюба

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что нападающий Артем Дзюба не помешал бы «Динамо».

    «Кричать об успехе Дзюбы пока рано. Надо оценивать его возвращение в футбол на дистанции. Но по первым матчам стало понятно, что Артем до сих пор в порядке. Весь вопрос в том, насколько самому Дзюбе хватит запала.

    Удивило ли, что топ‑клубы его не рассматривали? Дзюба показал в «Локомотиве», что он не готов быть игроком замены. Как только Артем потерял место в старте, сразу начались проблемы. Может, это и отпугнуло более статусные клубы.

    А так, некоторые российские топ‑клубы он и сейчас точно не ослабит. Артем не помешал бы тому же «Динамо», а то там забивать некому, когда у Тюкавина не идет», – сказал Канчельскис.

    • После окончания прошлого сезона 36-летний Дзюба покинул московский «Локомотив».
    • В сентябре он подписал контракт с «Акроном», за который в 5 матчах забил 1 гол и отдал 3 передачи.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:52
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    Комментарии (2)
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    Айболид
    1728734963
    Только в Спартак .
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    Интерес
    1728736098
    Сгодится там,где пригодился.
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