«Огромный европейский клуб»: Слишкович сообщил, сколько людей болеет за «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович поделился впечатлениями от работы в клубе.

– Прочувствовали народную любовь?

– Это чувствуется. Не знаю, как именно, но чувствуется. Всем интересно, что происходит в «Спартаке» как с позитивной стороны, так и с негативной. Все спрашивают и пишут, вообще все.

– Давление чувствовали?

– Нет, потому что почти не проигрывал. Но на каждый матч приезжает 20-25 тысяч человек, несколько миллионов смотрят и болеют. Ты держишь это в голове.

Но у меня во время игр перед глазами только поле, мне важно, что происходит там, я придумываю замены, тактику, нахожусь в контакте с игроками. Но да, чувствую все, что вокруг.

Ты сам ощущаешь, что «Спартак» – огромный европейский клуб. Не российский, а именно европейский. Все, что вокруг него – вау!