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    • «Огромный европейский клуб»: Слишкович сообщил, сколько людей болеет за «Спартак»

    «Огромный европейский клуб»: Слишкович сообщил, сколько людей болеет за «Спартак»

    Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович поделился впечатлениями от работы в клубе.

    – Прочувствовали народную любовь?

    – Это чувствуется. Не знаю, как именно, но чувствуется. Всем интересно, что происходит в «Спартаке» как с позитивной стороны, так и с негативной. Все спрашивают и пишут, вообще все.

    – Давление чувствовали?

    – Нет, потому что почти не проигрывал. Но на каждый матч приезжает 20-25 тысяч человек, несколько миллионов смотрят и болеют. Ты держишь это в голове.

    Но у меня во время игр перед глазами только поле, мне важно, что происходит там, я придумываю замены, тактику, нахожусь в контакте с игроками. Но да, чувствую все, что вокруг.

    Ты сам ощущаешь, что «Спартак» – огромный европейский клуб. Не российский, а именно европейский. Все, что вокруг него – вау!

    • Слишкович возглавлял «Спартак» весной.
    • Сейчас босниец в «Оренбурге».
    • «Спартак» под руководством Деяна Станковича идет в РПЛ 6-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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