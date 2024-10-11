«Огромный европейский клуб»: Слишкович сообщил, сколько людей болеет за «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович поделился впечатлениями от работы в клубе.
– Прочувствовали народную любовь?
– Это чувствуется. Не знаю, как именно, но чувствуется. Всем интересно, что происходит в «Спартаке» как с позитивной стороны, так и с негативной. Все спрашивают и пишут, вообще все.
– Давление чувствовали?
– Нет, потому что почти не проигрывал. Но на каждый матч приезжает 20-25 тысяч человек, несколько миллионов смотрят и болеют. Ты держишь это в голове.
Но у меня во время игр перед глазами только поле, мне важно, что происходит там, я придумываю замены, тактику, нахожусь в контакте с игроками. Но да, чувствую все, что вокруг.
Ты сам ощущаешь, что «Спартак» – огромный европейский клуб. Не российский, а именно европейский. Все, что вокруг него – вау!
- Слишкович возглавлял «Спартак» весной.
- Сейчас босниец в «Оренбурге».
- «Спартак» под руководством Деяна Станковича идет в РПЛ 6-м.