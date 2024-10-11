Титов: «Зенит» в августе отскочил от «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил чемпионский потенциал «Зенита».

«У нас есть обойма команд, вот первая шестерка-семерка плюс-минус, где каждый может обыграть каждого.

Мы видели, что «Зенит» на своем поле «отскочил» от «Спартака» – «Спартак» должен был выиграть этот матч. «Зенит» не по делу обыграл «Динамо» 1:0, когда Муми Нгамале не забил пенальти.

А такие команды, как «Краснодар», набираются опыта все больше и больше. И мы видим, что они научились добиваться результата. И «Краснодар» давно уже заслужил титул – или кубок, или чемпионат.

Ну и плюс «Локомотив» выглядит великолепно. Поэтому «Зениту» будет ой как непросто в этом году», – сказал Титов.