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    • Колосков: «Матч сборной России с Медиалигой стал бы цирком и клоунадой»

    Колосков: «Матч сборной России с Медиалигой стал бы цирком и клоунадой»

    Почетный президент РФС, экс-вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков выступил против матча сборной России с Медиалигой.

    «Надо себя не уважать, чтобы провести матч между национальной командой России и сборной Медиалиги. Я отношусь к этому отрицательно.

    Ты понимаешь, сборная национальной команды играет с любителями. Для чего? Цирк, клоунада какая-то. Все-таки должна быть какая-то цель. Играть с молодежной командой есть резон, есть цель, есть смысл. Тем более где-то на периферии. А матч с медийной командой, ну что это? Отыгранные футболисты или вообще любители. Для чего мы опускаем сборную России ниже плинтуса? Так что, я категорически не поддерживаю эту идею», – сказал Колосков.

    • На октябрь России соперника не нашли.
    • Команда провела 4-дневный сбор в Новогорске.
    • В ноябре россияне планируют сыграть с Сирией и Туркменистаном.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.10.2024 14:54
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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1728661583
    Колосков, а матч с БРУНЕЕМ это не цирк и клоунада???
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    subbotaspartak
    1728666364
    Запашных пригласить, правильно
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