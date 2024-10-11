«Реал», «Барселона» и «МЮ» заинтересованы в защитнике «Бенфики»

«Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» ведут детальный мониторинг выступлений 21-летнего защитника «Бенфики» Альваро Фернандеса.

Испанец перешел в португальский клуб в межсезонье из «МЮ». «Бенфика» выкупила его за 6 миллионов евро после полугодовой аренды.

Отмечается, что у манкунианцев есть приоритетное право обратного выкупа Фернандеса и право повторить любую сумму, предложенную за него.

Футболист ранее на протяжении трех сезонов играл в системе «Мадрида».