«Реал», «Барселона» и «МЮ» заинтересованы в защитнике «Бенфики»

«Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» ведут детальный мониторинг выступлений 21-летнего защитника «Бенфики» Альваро Фернандеса.
Испанец перешел в португальский клуб в межсезонье из «МЮ». «Бенфика» выкупила его за 6 миллионов евро после полугодовой аренды.
Отмечается, что у манкунианцев есть приоритетное право обратного выкупа Фернандеса и право повторить любую сумму, предложенную за него.
Футболист ранее на протяжении трех сезонов играл в системе «Мадрида».
- В этом сезоне Фернандес провел за «Бенфику» 9 матчей.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.
- Transfermarkt оценивает испанца в 8 миллионов евро.