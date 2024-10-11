Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Реал», «Барселона» и «МЮ» заинтересованы в защитнике «Бенфики»

    «Реал», «Барселона» и «МЮ» заинтересованы в защитнике «Бенфики»

    «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» ведут детальный мониторинг выступлений 21-летнего защитника «Бенфики» Альваро Фернандеса.

    Испанец перешел в португальский клуб в межсезонье из «МЮ». «Бенфика» выкупила его за 6 миллионов евро после полугодовой аренды.

    Отмечается, что у манкунианцев есть приоритетное право обратного выкупа Фернандеса и право повторить любую сумму, предложенную за него.

    Футболист ранее на протяжении трех сезонов играл в системе «Мадрида».

    • В этом сезоне Фернандес провел за «Бенфику» 9 матчей.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.
    • Transfermarkt оценивает испанца в 8 миллионов евро.

    Новости по теме
    Только 7 из 36 команд стартовали в ЛЧ с двух побед 1
    Лига чемпионов. Победы «Ливерпуля» и «Ювентуса», разгром «Атлетико», «Монако» Головина спаслось от поражения 1
    «Бенфика» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024
    Источник: O Jogo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:35
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 