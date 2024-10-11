Пальцев сказал, в каком случае перейдет в «Зенит»

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев объяснил, почему не хотел бы переходить в «Зенит».

– Ты называл несколько клубов, куда бы ты пошел. Там нет «Зенита».

– Там и без меня достаточно людей.

– Туда бы не пошел?

– Нет. Я люблю конкуренцию. Если будет какой-то сдвиг в голове, то пойду и докажу, что я могу там играть. Но пока такого желания нет. В остальных клубах – есть.