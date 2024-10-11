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    Пальцев сказал, в каком случае перейдет в «Зенит»

    Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев объяснил, почему не хотел бы переходить в «Зенит».

    – Ты называл несколько клубов, куда бы ты пошел. Там нет «Зенита».

    – Там и без меня достаточно людей.

    – Туда бы не пошел?

    – Нет. Я люблю конкуренцию. Если будет какой-то сдвиг в голове, то пойду и докажу, что я могу там играть. Но пока такого желания нет. В остальных клубах – есть.

    • 23-летний Пальцев провел в этом сезоне 14 матчей за «Динамо», отметился 1 голевой передачей.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (8)
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    DMитрий
    1728642168
    Валентин гнёт пальцы.
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    Питерский князь
    1728642598
    А кто это такой? Однажды Бог вороне послал кусочек сыра. Ему лизнули, он и раскаркался. :))))
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    alp
    1728643217
    интересно, а почему именно у пальцева спросили хочет ли он в Зенит? почему, например, не у спартача80?
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    ilich55
    1728644571
    "Если будет какой-то сдвиг в голове, то пойду и докажу" Не, Валюша одного сдвига в голове не достаточно. Да и со сдвигом в голове принимают не в Зените, а в Кащенко. На худой конец могут взять в клуб имени И.И. Скворцова-Степанова.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1728644706
    Просто Зенит тебе не по чину и классу! Твой уровень максимальный это середняк срамтак. Гыгыгы
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