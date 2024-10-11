Пальцев сказал, в каком случае перейдет в «Зенит»

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев объяснил, почему не хотел бы переходить в «Зенит».
– Ты называл несколько клубов, куда бы ты пошел. Там нет «Зенита».
– Там и без меня достаточно людей.
– Туда бы не пошел?
– Нет. Я люблю конкуренцию. Если будет какой-то сдвиг в голове, то пойду и докажу, что я могу там играть. Но пока такого желания нет. В остальных клубах – есть.
- 23-летний Пальцев провел в этом сезоне 14 матчей за «Динамо», отметился 1 голевой передачей.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.