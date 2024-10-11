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    • Хомуха сказал, что матчи сборной России в октябре сорвались не по вине РФС или национальной команды

    Хомуха сказал, что матчи сборной России в октябре сорвались не по вине РФС или национальной команды

    Бывший главный тренер молодeжной сборной России Дмитрий Хомуха оценил решение провести октябрьский сбор национальной команды России без товарищеских матчей.

    «Матчи в эту паузу сорвались не по вине сборной России и РФС, поэтому руководство старается использовать хотя бы тот формат, в котором все происходит сейчас. Это ведь непростая история. Сборной тяжело за короткий сбор выстроить ту игру, которую хотел бы видеть главный тренер. Лучше, если тренировки сборной будут, чем их не будет вообще.

    Не кажется ли, что Карпин как сам потерял мотивацию управления сборной? Он же подписал контракт на четыре года. Для чего он тогда подписывал контракт, понимая, что будут тяжелые поиски с поиском соперника? Мне кажется, он все реально оценивает, так что ваше суждение неверно. Так понимаю, инициатива по продлению исходила не от него, а от РФС. Так что вопросы нужно адресовать туда», – сказал Хомуха.

    • В октябре сбор национальной команды был сокращен из-за отсутствия соперника по товарищеским матчам.
    • 10 октября сборная провела мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретилась с болельщиками на «ВТБ Арене».
    • Сборная России отстранена от официцальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: Metaratings.ru

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