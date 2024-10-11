Селюк высказался о возможности отставки Карпина из «Ростова»

Агент Дмитрий Селюк удивлен отсутствию разговоров о возможной отставке главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

– Во время игры «Краснодар» – «Химки» комментатор все время говорил, что «Химки» не могут забить, и надо Артигу подвинуть.

Когда я вот это слышу, вот эту всякую ерунду против Осинькина, против Артиги, вместо того, чтобы хотя бы пол-извилины иметь в своей голове и размышлять другим способом, что «Химки» вышли из ФНЛ, им нужны определенные изменения и время для смены футболистов, потому что игроки ФНЛ и игроки РПЛ – это большая разница...

Но, смотрите, какая тишина вокруг Валерия Карпина. А «Ростов» Валерия Карпина тоже пять игр забить не может.

– А с чем вы это связываете? Почему так об этом не говорят?

– Что СМИ в определенный момент затухают, когда дело касается Карпина. Ко всему прочему, он еще тренер сборной. И плюс «Ростов» и СМИ… Видимо, некоторые люди контролируют.

Я за объективную и за открытую полемику. Более того, я считаю, что СМИ как раз должны открыто и правдиво говорить. Но если половина комментаторов, к сожалению, не совсем хорошо готовы даже к тому, что они комментируют.

Просто-напросто, когда вы начинаете хаять одних, то у меня вопрос. Возьмите, почитайте статистику. Какие клубы, где, что, почему? Умейте размышлять, умейте анализировать.

Когда команда Карпина пару лет назад била в каждой игре пенальти, все тоже молчали, это нормально. Наоборот только говорят, как здорово «Ростов» играет. И никто не говорит, что матч начинается с пенальти. 1:0 – это уже совсем другая игра.

Сейчас мы видим, что «Ростов» забить ничего не может. Говорят про какого-то Осипенко, которого, кстати, что «Зениту» предлагали, что «Краснодару». Но поверьте мне, вот могу поспорить на что угодно, что Осипенко не то, что там за 4 или за 3 миллиона. Его за 500 тысяч никто в Европе не возьмет, ни один клуб не сделает предложение.

Это не обсуждается. Для меня это странно. Почему тот же комментатор, когда играет «Ростов» не говорит столько-то команда не забила, Карпина пора увольнять. Но все говорят про отставку кого угодно из клубов второй восьмерки.