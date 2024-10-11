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    • Селюк высказался о возможности отставки Карпина из «Ростова»

    Селюк высказался о возможности отставки Карпина из «Ростова»

    Агент Дмитрий Селюк удивлен отсутствию разговоров о возможной отставке главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

    – Во время игры «Краснодар» – «Химки» комментатор все время говорил, что «Химки» не могут забить, и надо Артигу подвинуть.

    Когда я вот это слышу, вот эту всякую ерунду против Осинькина, против Артиги, вместо того, чтобы хотя бы пол-извилины иметь в своей голове и размышлять другим способом, что «Химки» вышли из ФНЛ, им нужны определенные изменения и время для смены футболистов, потому что игроки ФНЛ и игроки РПЛ – это большая разница...

    Но, смотрите, какая тишина вокруг Валерия Карпина. А «Ростов» Валерия Карпина тоже пять игр забить не может.

    – А с чем вы это связываете? Почему так об этом не говорят?

    – Что СМИ в определенный момент затухают, когда дело касается Карпина. Ко всему прочему, он еще тренер сборной. И плюс «Ростов» и СМИ… Видимо, некоторые люди контролируют.

    Я за объективную и за открытую полемику. Более того, я считаю, что СМИ как раз должны открыто и правдиво говорить. Но если половина комментаторов, к сожалению, не совсем хорошо готовы даже к тому, что они комментируют.

    Просто-напросто, когда вы начинаете хаять одних, то у меня вопрос. Возьмите, почитайте статистику. Какие клубы, где, что, почему? Умейте размышлять, умейте анализировать.

    Когда команда Карпина пару лет назад била в каждой игре пенальти, все тоже молчали, это нормально. Наоборот только говорят, как здорово «Ростов» играет. И никто не говорит, что матч начинается с пенальти. 1:0 – это уже совсем другая игра.

    Сейчас мы видим, что «Ростов» забить ничего не может. Говорят про какого-то Осипенко, которого, кстати, что «Зениту» предлагали, что «Краснодару». Но поверьте мне, вот могу поспорить на что угодно, что Осипенко не то, что там за 4 или за 3 миллиона. Его за 500 тысяч никто в Европе не возьмет, ни один клуб не сделает предложение.

    Это не обсуждается. Для меня это странно. Почему тот же комментатор, когда играет «Ростов» не говорит столько-то команда не забила, Карпина пора увольнять. Но все говорят про отставку кого угодно из клубов второй восьмерки.

    • «Ростов» занимает 9-е место в РПЛ после 11 туров с 12 очками.
    • Карпин возглавляет клуб с 10 марта 2022 года.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    Комментарии (2)
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    sanches85
    1728630311
    Правильно сказано. Гнать валеру)))
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    Янвapь 69
    1728630434
    В пользу хряков купленные судейские шлюхи бессовестно лепят в каждом матче пенальти, а виноват как всегда Валера и незабивающий Ростов ? Ха-ха-ха-ха. Ловко уё.бок умеет стрелки переводить ! )) И это говно в такой ситуации вещает про какую-то там открытость и правдивость ? Свинюка походу кто-то контролирует
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