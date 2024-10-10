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    • Юрана обвинили в коррупции: «Играл договорняки и получал деньги от футболистов»

    Юрана обвинили в коррупции: «Играл договорняки и получал деньги от футболистов»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прошелся по тренеру Сергею Юрану.

    – Все говорят, что Юран сейчас находится без работы.

    – А вы считаете, Юран – это тренер? Юран – коррупционер, который, когда работал в других клубах, играл договорняки и получал от футболистов деньги, выпуская их. Полностью сидит в откатах на всех трансферах и так далее.

    Почему его отовсюду выгнали: из «Химок» и так далее? В «Шиннике» директора посадили, а Юрана не успели посадить просто, когда он работал в «Шиннике».

    В Хабаровске Юран погряз в договорняках. Там же и футболисты уже некоторые говорили об этом.

    Я бы на месте любого руководителя сразу сажал бы тренера на детектор лжи. Удальцов после того, как пришел в «Пари НН», расписал про Юрана.

    – Да, я помню эту историю.

    – Когда они начали проводить проверку… Юран проиграл 7 игр подряд, и вы говорите, это тренер? Это не тренер, это антитренер, которого на пушечный выстрел нельзя подпускать в тренерской работе.

    А когда он в форме «Химок» стоит в виноводочном магазине, вы помните эту фотографию? И покупает водку в костюме главного тренера. Это нормально? И это хороший тренер?

    – Во всяком случае, о нем говорят часто.

    – А знаете почему говорят? Потому что он сам запихивает и говорит про себя. Вот и все.

    • Тренер покинул «Пари НН» в апреле.
    • Без Юрана нижегородцы спаслись от вылета из РПЛ в стыковых матчах.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.10.2024 23:23
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    Два сапога пара.Но договориться не могут.А могли бы замутить совместный бизнес.
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    1728592199
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