Реакция Анчелотти на завершение карьеры Надаля

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти обратился к Рафаэлю Надалю, принявшему решение закончить профессиональную карьеру.

Испанскому теннисисту сейчас 38 лет.

Надаль – 22-кратный чемпион «Больших шлемов».

Он сказал, что завершит карьеру после финала Кубка Дэвиса в ноябре.

«Чао, Рафа! Желаю тебе всего наилучшего в будущем. Твоя спортивная жизнь была впечатляющей и вдохновляла всех тех, кто любит спорт.

Я убежден, что такой же будет и твоя дальнейшая жизнь. Обнимаю и выражаю тысячу благодарностей», – написал Анчелотти в соцсетях.