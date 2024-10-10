Зенитовец Горшков выразил отношение к квадроберам

Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о квадроберах.

Квадробинг – увлечение современных подростков. Суть – копирование поведения собак и кошек. Квадроберы передвигаются по улицам на четвереньках.

– В новостной повестке последних дней обсуждают квадробинг. Как относишься к этому спортивному увлечению?

– А это спорт? Для меня многие такие вещи поразительны.

У меня другое совсем воспитание. И своим детям я пытаюсь дать воспитание соответствующее: поменьше телефонов, интернета; побольше книжек, сказок.

Чтобы потом лет в десять не услышать ни о чем подобном от ребенка... Я даже не знаю, как правильно говорить это слово. Я другого воспитания человек.