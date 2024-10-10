Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Зенитовец Горшков выразил отношение к квадроберам

    Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о квадроберах.

    • Квадробинг – увлечение современных подростков. Суть – копирование поведения собак и кошек. Квадроберы передвигаются по улицам на четвереньках.

    – В новостной повестке последних дней обсуждают квадробинг. Как относишься к этому спортивному увлечению?

    – А это спорт? Для меня многие такие вещи поразительны.

    У меня другое совсем воспитание. И своим детям я пытаюсь дать воспитание соответствующее: поменьше телефонов, интернета; побольше книжек, сказок.

    Чтобы потом лет в десять не услышать ни о чем подобном от ребенка... Я даже не знаю, как правильно говорить это слово. Я другого воспитания человек.

    • Горшков перешел в «Зенит» летом из «Крыльев Советов».
    • У Юрия в сезоне РПЛ 6 матчей.

    Новости по теме
    Семак назвал травмированных перед матчем с «Факелом» 4
    Карпин убрал 11 футболистов из расширенного состава сборной России 15
    Артур – о новичках «Зенита»: «Очень классные ребята и в человеческом плане, и в игровом» 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:58
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    The only one
    1728569245
    в 60-е в сша уже был такой бзык. через психушки быстро избавились
    Ответить
    Цугундeр
    1728569970
    Ну, и что.. Здесь розовых квадроберов стайка носится "туда-сюда". Еле успевает. Забавные такие и вечно голодные. До титулов.)
    Ответить
    Интерес
    1728574594
    Главное,не спутать с кандибобером и пердимоноклем. И лизнёт-пинка ему,как дворовой шавке с помойки.Хорошо лает-подкормить.Намордник не снимать,без поводка не выгуливать до достижения совершеннолетия.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 