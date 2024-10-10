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    • Андрей Мостовой объяснил, почему болельщики оскорбляют «Зенит»

    Андрей Мостовой объяснил, почему болельщики оскорбляют «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал оскорбительную кричалку в адрес клуба.

    • Болельщики других команд РПЛ регулярно скандируют на играх: «Зенит» – позор российского футбола!».

    «Народ устал от того, что побеждает всегда одна команда. Решили вот объединиться против эдакого «зла». По мнению этих болельщиков, мы «зло». Победителей часто не любят. Особенно таких, которые доминируют продолжительное время.

    Меня лично это не задевает. С трибун всегда что-то кричат. А эту кричалку болельщики скандируют уже довольно продолжительное время, меня это не тревожит», – сказал Мостовой.

    • «Зенит» выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.
    • Сейчас команда идет 3-й.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    ilich55
    1728566203
    Правильно Андрей. Мысленно держишь кукиш в кармане и забиваешь голы.
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