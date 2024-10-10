Реакция Роналду на завершение карьеры Надаля

Криштиану Роналду обратился к Рафаэлю Надалю, принявшему решение закончить профессиональную карьеру.

Испанскому теннисисту сейчас 38 лет.

Надаль – 22-кратный чемпион «Больших шлемов».

Он сказал, что завершит карьеру после финала Кубка Дэвиса в ноябре.

«Рафа, какую потрясающую карьеру ты провел! Твоя преданность делу, страсть и невероятный талант вдохновили миллионы людей по всему миру.

Для меня было честью быть свидетелем твоих достижений и иметь возможность называть тебя другом. Поздравляю с потрясающей карьерой! Наслаждайся отдыхом!» – написал Роналду в комментариях к публикации Надаля в соцсетях.