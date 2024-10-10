200-я сборная мира допустила матч с Россией в ноябре

Менеджер по коммуникациям департамента сборных Федерации футбола Шри-Ланки Судат Сампат ответил на вопрос о возможном товарищеском матче со сборной России.

– Возможен ли матч со сборной России в ноябре этого года?

– Если Россия отправит нам предложение, то мы обязательно его рассмотрим.

Шри-Ланка всегда готова играть в международных товарищеских матчах, но, чтобы играть с такой страной, как Россия, сначала нам нужно получить одобрение ФИФА.