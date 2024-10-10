200-я сборная мира допустила матч с Россией в ноябре

Менеджер по коммуникациям департамента сборных Федерации футбола Шри-Ланки Судат Сампат ответил на вопрос о возможном товарищеском матче со сборной России.
– Возможен ли матч со сборной России в ноябре этого года?
– Если Россия отправит нам предложение, то мы обязательно его рассмотрим.
Шри-Ланка всегда готова играть в международных товарищеских матчах, но, чтобы играть с такой страной, как Россия, сначала нам нужно получить одобрение ФИФА.
- Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
- Для сборной не смогли найти соперников в октябре.
- В ноябре команда, вероятно, сыграет с Сирией и Туркменистаном.
- Шри-Ланка занимает 200-е место в рейтинге сборных ФИФА.