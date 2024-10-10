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    200-я сборная мира допустила матч с Россией в ноябре

    Менеджер по коммуникациям департамента сборных Федерации футбола Шри-Ланки Судат Сампат ответил на вопрос о возможном товарищеском матче со сборной России.

    – Возможен ли матч со сборной России в ноябре этого года?

    – Если Россия отправит нам предложение, то мы обязательно его рассмотрим.

    Шри-Ланка всегда готова играть в международных товарищеских матчах, но, чтобы играть с такой страной, как Россия, сначала нам нужно получить одобрение ФИФА.

    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
    • Для сборной не смогли найти соперников в октябре.
    • В ноябре команда, вероятно, сыграет с Сирией и Туркменистаном.
    • Шри-Ланка занимает 200-е место в рейтинге сборных ФИФА.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (2)
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    The only one
    1728547433
    Пусть очередь займут сразу за пингвинами. У нашей сборной плотный график...
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    Цугундeр
    1728549127
    Чем дальше в лес.. тем смуглее партизаны..(
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